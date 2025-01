Com o aumento de 4,7% no preço das rendas em Portugal em 2024, os contactos para anúncios de casas para arrendar no Funchal diminuíram significativamente no quarto trimestre do ano passado, acompanhando a tendência de várias capitais de distrito. Dados do idealista mostram que os anúncios de arrendamento na cidade registaram uma média de 18 contactos antes de serem retirados, uma redução de 20% face ao mesmo período de 2023, no qual a média era de 23 contactos.

O Funchal posiciona-se entre as capitais com menor média de contactos por anúncio, ao lado de cidades como Lisboa, Braga e Évora. Este número é inferior ao registado em cidades como Santarém (37 contactos), Portalegre (35) e Setúbal (32), mas superior aos de Porto (12) e Viana do Castelo (11), que lideram no declínio de procura.

Segundo Ruben Marques, porta-voz do idealista, o aumento de 59% na oferta de imóveis em 2024 contribuiu para a redução da pressão de contactos nos anúncios, ainda que isto, naturalmente, também se justifique no facto de que os preços permanecem elevados e fora do alcance de muitas famílias.

A nível nacional, 18 das 20 capitais de distrito analisadas registaram uma diminuição de contactos médios por anúncio, com Viana do Castelo a liderar a descida (-53%), seguida pelo Porto (-48%) e Leiria (-41%). Apenas na Guarda se verificou um aumento de contactos (+29%), enquanto Ponta Delgada manteve números estáveis.

Os dados foram recolhidos pelo idealista/data, que utiliza fontes públicas e privadas para analisar o mercado imobiliário em Portugal.