Miguel Albuquerque garante que a escolha das pessoas que trabalham diretamente com os secretários regionais é feita pelos próprios e que eventuais exonerações também são dessa exclusiva responsabilidade.

Mas deixa vincado que, naturalmente, tem de existir uma confiança política em quem exerce determinados cargos.

“As pessoas são nomeadas para cargos iminentemente políticos, de extrema confiança política. É da responsabilidade de cada secretário escolher quem é que quer no gabinete nas diversas áreas”, reiterou o presidente do Governo Regional e reeleito líder do PSD Madeira.

E sim, “o cargo de chefe de gabinete é o cargo de maior confiança política que um secretário pode ter...”, concorda Albuquerque, acerca das mais recentes exonerações, já publicadas em sede de JORAM, de elementos que potencialmente terão estado ao lado de Manuel António Correia nas eleições internas.

No entanto, Altino Freitas, reconhecido como apoiante de Manuel António, continua como chefe de gabinete da Secretaria Regional de Rafaela Fernandes. “Não faço ideia. Esse é um problema que cada secretário resolve”, reagiu Albuquerque.

Quando é por demais sabido que a 26 de maio próximo haverá eleições regionais, Migue Albuquerque garante que “o partido neste momento está unido face aos desafios”, e que sim, que conta concretizar um almoço com Manuel António Correia. “Sim, vamos ter [esse almoço]. Na altura será anunciado”, frisou.