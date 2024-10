Conforme o Jornal noticiou, aqui, registaram-se alguns momentos de tensão na tarde de ontem no âmbito do mega julgamento de uma alegada rede de tráfico de droga e branqueamento de capitais na Região, com um dos arguidos a afirmar, perante o tribunal, ter sido agredido por um guarda prisional. Situação que é refutada.

Sabe o JM que o guarda em questão formalizou, entretanto, queixa junto do Ministério Público por ameaças. As quais foram proferidas pelo arguido no interior da sala de audiência.

A juíza que preside ao coletivo na altura, recorde-se, pediu ordem, aclarando que o tribunal registou o desabafo do cidadão arguido, interpelando-o sobre qual teria sido a conduta deste para surtir essa reação.