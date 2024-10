No período da tarde, logo a abrir a segunda sessão do julgamento de uma alegada rede de tráfico de droga e branqueamento de capitais, o tribunal assistiu a um momento de grande tensão, já com todos os arguidos presentes na sala, assim como o coletivo de juízes.

O desentendimento recaiu entre um dos arguidos e uma força de autoridade, com o primeiro a referir ter sido agredido no estabelecimento prisional do Funchal, onde está em prisão preventiva. O arguido chegou a proferir algumas palavras em tom desafiador à segunda pessoa.

Familiares do homem em questão também intervieram e a discussão subiu de tom. A juíza que preside ao coletivo pediu ordem, aclarando que o tribunal registou o desabafo deste, interpelando o arguido sobre qual teria sido a conduta deste para surtir essa reação.