Um grupo de entusiastas recuperou a técnica milenar ‘Salto del Pastor’, que se praticava com alguma regularidade na Madeira, principalmente por um grupo de trabalhadores dos engenhos do açúcar e que cuidavam do gado, isto por volta do século XVI.

A tradição era segura e tinham como objetivo caminhar seguro entre os montes e escarpas, tão características da Madeira, apoiados no bordão de contro (cajado grosso).

Desta feita, no meio da natureza do Porto Santo, um grupo de admiradores desta atividade de aventura, fez o melhor dos ‘Salto del Pastor’.

A técnica milenar de andar nas montanhas de forma segura, os antigos pastores das montanhas madeirenses utilizavam esta técnica e bordões de contro, uma técnica que um professor da Ilhas Canárias duas biólogas de Las Palmas, dois entusiastas madeirenses e dois porto-santenses realizaram no Porto Santo, fazendo com que a tradição milenar não desapareça.