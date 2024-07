O Grupo Recreativo da Casa do Povo de São Roque do Faial assinala amanhã, dia 24 de julho, 25 anos.

Para o aniversário, estão previstos diversos momentos, de homenagens e de convívio.

As celebrações estendem-se até dia 28 de julho, com a realização de uma missa na Igreja Paroquial de São Roque do Faial e com uma atuação, no mesmo dia, no adro da referida igreja.