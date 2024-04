O Grupo Luz tem já a sua terceira unidade de saúde em pleno funcionamento, bem no centro do Funchal. Depois da anterior clínica de Santa Catarina e uma outra nova unidade no Caniço, esta está situada na Rua Câmara Pestana, substituindo-se à mítica Clínica da Carreira, com a denominação agora de Hospital da Luz – Clínica da Carreira.

Carlota Cavaco, administradora, efetuou na manhã desta quinta-feira uma visita guiada a Miguel Albuquerque, Pedro Ramos e Bruno Freitas, mostrando o novo espaço que, dois anos depois e quatro milhões de euros investidos, se apresenta completamente novo e alindado.

“Os médicos têm dado muito bom feedback, os nossos clientes estão satisfeitos... este é um espaço onde muitos de nós nascemos e tínhamos já um carinho especial pelo prédio e pela infraestrutura. A remodelação foi feita ao longo dos últimos dois anos, tendo agora uma infraestrutura totalmente nova, com novas ofertas, novos equipamentos”, explicou Carlota Cavaco.

Nas especialidades, “estamos a investir na oftalmologia, urologia, cardiologia, otorrino e exames de especialidades que antes não tínhamos na Clínica de Santa Catarina que é hoje o Hospital da Luz Funchal, que está mais direcionado para cirurgia geral, ortopedia e algumas especialidades, mas aqui vamos conseguir diversificar muito mais”.

No que toca a recurso humanos, “nós tínhamos 100 funcionários e 250 prestadores e aumentamos consideravelmente, na ordem dos 30%, porque estamos a diversificar. Na verdade, como esta unidade era nova, queríamos pessoas com experiência e trouxemos pessoas que estavam no Hospital da Luz – Funchal e aumentamos a equipa de lá com novos elementos. Isso tem dado oportunidade à equipa para crescer e para evoluir. As pessoas que já estão cá há muitos anos também puderam evoluir na carreira”, disse ainda