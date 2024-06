Grupo de Investigação em Enfermagem do SESARAM recebe menção honrosa em simpósio

O Grupo de Investigação em Enfermagem do Serviço Regional de Saúde (SESARAM, EPERAM) participou no III Simpósio Internacional de Inovação Tecnologia e Jogos em Saúde, com o tema “Tecnologia e Gamificação aplicada à Saúde”, tendo recebido uma menção honrosa pelo trabalho apresentado neste evento.

O simpósio decorreu no dia 5 de junho em formato online, reunindo cerca de 250 participantes e 20 apresentações orais, entre elas a do Grupo da Madeira, cuja comunicação incidiu sobre a “Solução Tecnológica de Cuidados de Enfermagem Especializados à pessoa submetida a Cirurgia Cardíaca”.

O Grupo de Investigação em Enfermagem é constituído pelas enfermeiras Andreia Velosa, Barbara Freitas, Carla Costa, Joana Escórcio e Sílvia Ornelas.

De referir que a dinamização da investigação em enfermagem encontra-se entre os objetivos do Plano Estratégico 2022-2025 da Direção de Enfermagem do SESARAM, com vista às melhorias contínuas na prestação de cuidados de saúde aos utentes e à otimização do ambiente e trabalho dos profissionais.