O Grupo ACIN é o parceiro principal do Encontro de Universitários Madeirenses ( EUMA) , “reforçando o seu compromisso com o desenvolvimento dos jovens talentos da Região, bem como a valorização do conhecimento, da inovação e da ligação entre o tecido empresarial e o meio académico.”

A quarta edição do EUMA realiza-se nos dias 8 e 9 de agosto e volta a reunir jovens universitários madeirenses num espaço de partilha, debate e inspiração.

O evento conta, mais uma vez, com temas centrais para o presente e o futuro dos estudantes e recém-formados, como a empregabilidade, a inteligência artificial, a comunicação e a desinformação.

Ao associar-se ao EUMA como parceiro principal, o Grupo ACIN, “líder de mercado em soluções tecnológicas, reforça a sua aposta estratégica na formação de novas gerações.”

Trata-se de uma parceria que reflete a visão do EUMA enquanto espaço que promove o crescimento pessoal e profissional dos jovens madeirenses.

As inscrições para o EUMA continuam disponíveis através das redes sociais do evento e da AJMC.