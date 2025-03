Miguel Albuquerque, à margem do lançamento do livro ‘Tesouro do mar profundo’ na baía de Câmara de Lobos, considerou que “quem está a sofrer os efeitos dos anúncios do Presidente dos Estados Unidos são os próprios Estados Unidos, uma vez que as bolsas têm caído sistematicamente todos os dias”, disse relativamente a ameaça de taxar a importação de vinhos na Europa em 200%.

“Espero que a semelhança do que aconteceu já com o Canadá e com o México e o Presidente americano continue a recuar porque não tenho nenhuma dúvida que a Europa vai ter que retaliar também”, tendo em conta que o impacto na exportação de Vinho Madeira “será péssimo”.

Ainda que a Região tenha mercados alternativos, como o Japão, o presidente do Governo Regional evidencia que “temos de ter fé e esperança que esta situação perfeitamente excêntrica, que é contra a economia mundial, não tenha repercussão até ao fim e que haja um recuo”.