Governo Regional está a acompanhar caso do jovem madeirense detido na Indonésia

Rui Abreu, diretor regional das Comunidades e Cooperação Externa, está a acompanhar a família do jovem madeirense detido na Indonésia por alegado tráfico de droga e tem “feito tudo o que é possível” neste caso, assegurou, esta tarde, Miguel Albuquerque.

“É evidente que é uma situação complicada, mas, dentro das nossas possibilidades, vamos fazer toas as diligências no sentido de apoiar estas pessoas”, garantiu, afirmando que Rui Abreu tem estado em comunicação com o Estado Português e com a Embaixada de Portugal em Jacarta.

“É preciso arranjar um bom advogado e depois aguardar a tramitação do processo (....) temos de equacionar aquilo que existe ao nível do Estado, do Ministério dos Negócios Estrangeiros e da respetiva embaixada e temos de articular, porque não temos poderes nessa área”, reforçou.

Recorde-se que, conforme tem sido noticiado, o jovem Rui Viana, filho de Rui Óscar, antigo futebolista do Marítimo, que representou também o FC Porto e o Boavista, incorre numa pena que pode ser de prisão perpétua.