Já se encontram concluídos os trabalhos de reabilitação e melhoria no âmbito da eficiência energética no Conjunto Habitacional do Jardim da Serra. O Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, realizou, hoje de manhã, uma visita ao terreno, acompanhado pelo presidente do Conselho de Administração da IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira, João Pedro Sousa.

No total, foram intervencionadas 25 moradias, representando um investimento na ordem dos 590 mil euros. Os trabalhos incluíram a impermeabilizações de coberturas, a instalação de painéis solares, o isolamento térmico de paredes exteriores e coberturas, a pintura de fachadas, a reabilitação de exteriores e a pintura de muros e guardas metálicas.

“Com esta intervenção, para além da própria reabilitação do empreendimento, acrescem as vantagens de passar a haver uma redução da fatura energética das famílias, maior conforto térmico e melhor sustentabilidade ambiental”, salienta Pedro Fino.

Recorde-se que, só para obras de reabilitação e melhoria da eficiência energética, a IHM previu um pacote de investimentos, suportado por fundos comunitários e Orçamento Regional, que rondou os 8,6 milhões de euros, e que abrangeu nove conjuntos habitacionais, situados em quatro concelhos da Região, nomeadamente Funchal, Câmara de Lobos, Porto Moniz e Santa Cruz.