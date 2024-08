Foi agendada para este sábado, dia 24 de agosto, uma nova conferência de imprensa para apresentar o ponto de situação relativamente aos incêndios que estão aser combayados na Região.

A conferência vai ter lugar pelas 10h30, nas instalações do Serviço Regional de Proteção Civil, e contará com a presença do Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.