A Secretaria Regional das Finanças oficializou esta quarta-feira a atribuição da primeira bolsa de estudo no âmbito do programa ‘+Madeira na Europa’. Tânia Andrade será a primeira beneficiária de uma bolsa com o valor de 29 mil euros.

Este programa visa atribuir um apoio anual para a frequência de um curso de pós-graduação em Estudos Europeus, ministrado pelo Colégio da Europa, em Bruges, na Bélgica. De acordo com a Secretaria Regional das Finanças, o objetivo é qualificar jovens residentes na Madeira com uma formação de alto nível em assuntos europeus.

Esta tarde, na cerimónia de assinatura do contrato de atribuição desta bolsa de estudo, Duarte Freitas, secretário regional das Finanças, salientou a oportunidade para Tânia Andrade e para outros estudantes que venham a ser beneficiados por esta bolsa no futuro, e acrescentou que esta formação é benéfica não só para a formação académica dos contemplados, mas também para a Madeira.

“É do interesse próprio da Região ter pessoas capacitadas”, sublinhou o governante, reforçando que ter mais jovens com este tipo de formação vai “ajudar à defesa dos melhores interesses da Madeira no plano europeu”.