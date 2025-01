Governo diz que Centro de Floricultura estava contemplado no Orçamento chumbado

Em resposta ao PAN, que lamentou hoje o abandono da floricultura na Madeira, a Secretaria Regional de Agricultura, Ambiente e Pescas veio a público dizer que a reabilitação do Centro de Floricultura estava contemplada no Orçamento Regional chumbado.

“Tendo em conta as recentes declarações feitas pelo PAN a propósito do Centro de Floricultura, importa recordar que a reabilitação deste espaço, situado no concelho Ponta de Sol, constava do Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração da Região Autónoma da Madeira (PIDDAR) associado ao orçamento da Região (ORAM) para 2025 que foi chumbado pelo PAN e por toda a oposição”, afirma a tutela.

Acrescenta a mesma fonte que era intenção do executivo regional “reabilitar as infraestruturas técnicas e logísticas ali existentes bem como o reforçar as suas valências como centro de experimentação e importante polo de apoio aos produtores não esquecendo a componente de investigação”.

“Acusar a Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente que tutela o setor de forma infundada revela desconhecimento e merece o maior repúdio”, conclui a SRAPA.