O Governo Regional continua a insistir para que o suporte financeiro do helicóptero de socorro existente na Madeira seja assumido pelo Orçamento de Estado.

Quanto ao segundo helicóptero desejado, seria bom mas não há nada em concreto. Isto mesmo foi assumindo pelo presidente do Serviço Regional de Proteção Civil momentos antes do início das Jornadas ‘A Linha da Frente na Visão do Operacional’, que decorrem hoje e amanhã no Comando Operacional da Madeira.

Um segundo helicóptero é um problema bom que exigirá escolher um novo espaço para o helicóptero ficar, assim como mais equipas para trabalharem com aquele meio.

António Nunes garante que se o meio vier, tudo será resolvido, podendo o segundo helicóptero ficar no Porto Santo. Ainda assim, referiu que se um helicóptero não conseguir levantar, o outro também não.