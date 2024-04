O PTP lamentou esta tarde a postura da deputada do PAN Madeira no caso do projeto da estrada das Ginjas.

Em comunicado, assinado por Raquel Coelho, os trabalhistas acusam Mónica Freitas de ser “protagonista de uma tentativa de branqueamento do atentado ambiental que o Governo Regional tem levado a cabo na Zona das Ginjas”.

Na perspetiva do PTP, a deputada do PAN “assumiu o papel de advogada de defesa do Governo Regional em questões indefensáveis” e “não tem uma posição isenta na matéria, defraudando o seu eleitorado”.