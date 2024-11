Depois do sucesso da 16.ª edição no ano letivo 2023/24, a Geração Depositrão, projeto em parceria entre a ERP Portugal - Entidade Gestora de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE) e Resíduos de Pilhas e Baterias (RB), e o Programa Eco-Escolas da ABAAE (Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação) está de volta neste novo ano letivo para desafiar as escolas da Madeira a participarem no maior projeto nacional de literacia ambiental e entregarem equipamentos elétricos e eletrónicos e pilhas usadas.

De forma a facilitar ainda mais a participação das escolas, que no ano passado foram responsáveis pelo encaminhamento de cerca de 500 toneladas de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, a ERP Portugal fez algumas alterações na plataforma eureciclo.pt, que lança o desafio a todas as escolas que ainda não participam no programa Geração Depositrão a inscreverem-se e a entregarem os resíduos destas tipologias.

No eureciclo.pt, todas as escolas nacionais (continente e ilhas) podem fazer os pedidos de recolha e ter acesso a todas as informações sobre o programa, que tem como objetivo promover o correto encaminhamento de resíduos entre os jovens.