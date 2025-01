O novo comandante do Comando Operacional da Madeira (COM) tomará posse na próxima terça-feira, dia 21 de janeiro, numa cerimónia que contará com a presença do Representante da República para a Madeira, Ireneu Barreto, e do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA), General José Nunes da Fonseca.

O Major-General Piloto Aviador Rui Pedro Matos Tendeiro está de saída, com efeitos a 31 de dezembro de 2024, “devido à passagem à reserva”, conforme consta no despacho emitido pelo Gabinete do Ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo.

Nesse mesmo despacho, foi nomeado o Major-General do Exército Paulo Jorge Lopes da Silva como o novo comandante do COM. Segundo informações fornecidas ao JM pelo Gabinete do CEMGFA, na cerimónia de posse estará o General José Nunes da Fonseca.

Paulo Jorge Lopes da Silva, natural de Almada e nascido a 12 de agosto de 1967, possui 37 anos de serviço militar.

Ao longo da sua carreira, acumulou vasta experiência militar e académica, tendo desempenhado funções em missões internacionais, como na OTAN, em Bruxelas, e na República Centro-Africana. Comandou diversas unidades e brigadas, sendo agora o escolhido para liderar o Comando Operacional da Madeira.