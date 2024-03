GDG Madeira organiza evento com a Ordem dos Engenheiros sobre Github Actions

No próximo dia 28 de Março, a partir das 18:45, na sede da Ordem dos Engenheiros, na rua Conde Carvalhal, no Funchal, irá se realizar um evento em que será abordada a ferramenta informática Github Actions., designadamente nos seus casos de utilização e integração, intitulado Natively Automating Your Workflow - Dive into GitHub Actions.

O Github Actions é uma ferramenta disponibilizada pela própria Github que permite automatizar fluxos de trabalhos — do inglês workflow automatization — que depois podem ser associados a projectos para execução automática, de acordo com os parâmetros que foram definidos.

Esta sessão dirige-se especialmente a estudantes e a profissionais do setor de informática interessados em aperfeiçoar as suas competências e atualizar-se na temática da automação de processos.

Este evento, promovido pela Google Developers Group Madeira (GDG Madeira) e pela Ordem dos Engenheiros - Região Madeira, contará como orador Harry Vasanth, que neste momento desempenha funções como administrador de sistemas e de infraestrutura na 01 Talent.

A GDG Madeira é uma iniciativa constituída por jovens voluntários madeirenses que pretende dinamizar várias iniciativas ao longo do ano sobre os mais diversos tópicos tecnológicos na ilha da Madeira, tendo iniciado a sua actividade em 2019. Já realizou várias dezenas de eventos com intervenientes locais, nacionais e internacionais.

A entrada no evento é gratuita mas sujeita à inscrição prévia, dadas existir uma limitação de lugares disponíveis. O evento irá decorrer inteiramente em inglês. Poderá efectuar a sua inscrição aqui: bit.ly/gdg-gh.