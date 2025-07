Na manhã deste domingo foi reavivada a tradição da debulha do trigo, no sítio da Achadinha, em Gaula, numa festa popular que reuniu mais de 20 produtores da freguesia.

De acordo com a organização, o certame reuniu centenas de populares que tiveram a oportunidade de ver, de perto, o labor da debulha, o processo de separação do grão da espiga. Por sua vez, os produtores levaram as suas produções e “a velhinha debulhadora Lister, ao ritmo tuc, tuc, tuc, lá deu conta do recado, com algum fumo à mistura”. “Não ficou espiga para contar a estória”, descortina.