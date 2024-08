O funeral do jovem de 17 anos que teve um acidente de mota na Nazaré a 3 de agosto e que causou grande consternação junto de familiares, amigos e vizinhos, realiza-se no próximo domingo, na capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, pelas 12h30.

Keanu Benito António, recorde-se, não resistiu aos ferimentos depois de se envolver num acidente numa rotunda acima dos Barreiros. A família apela a quem for ao funeral do jovem estudante, que era atleta do Liceu, use uma peça de roupa branca.