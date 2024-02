Fundo do mar traz tecnologia de ponta e 22 especialistas internacionais à Madeira

É com a intenção de desmistificar algumas questões acerca do fundo do mar que estão na Madeira 22 cientistas internacionais, que embarcarão numa expedição exclusiva, onde não faltarão sofisticados sistemas de captação de imagem, redes especiais e um robot de águas profundas.

Conforme informa uma nota enviada à redação, estes investigadores viajam a bordo do navio oceanográfico alemão RV Maria S. Merian, que chegou ao Funchal na passada terça-feira.

“Que espécies se escondem no fundo do mar? Como se comportam e de que vivem? Qual o papel das alforrecas, animais sensíveis e difíceis de capturar com redes, na teia alimentar que controla toda a comunidade? Que importância podem ter para a ciência e a exploração do fundo do mar?” são alguma das questões a que esta expedição tentará responder, na esperança de ficar a conhecer esta delicada espécie a fundo e, quem sabe, descobrir outras novidades.

Coordenada pelo GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel, para além do MARE-Madeira/ARDITI, único parceiro português, esta expedição conta com a participação de referências como o Smithsonian Institution’s National Museum of Natural History, a Universidade do Sul da Dinamarca e a Universidade de Hamburgo.