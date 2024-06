Durante este ano de 2024, a Câmara Municipal do Funchal (CMF) irá voltar a reforçar os meios e frota ao serviço da limpeza urbana, adquirindo cinco viaturas num investimento superior a 309 mil euros.

Esta é uma das novidades para o corrente ano no que diz respeito ao Programa Municipal de Limpeza Urbana, apresentado esta manhã no Salão Nobre da CMF. Entre as inovações previstas, está também a substituição dos sopradores e roçadeiras com motor a combustão por equivalentes elétricos, assim como uma alteração dos contratos interadministrativos para a limpeza de espaços públicos a estabelecer com as juntas de freguesia, com o intuito de estas acumularem tarefas. “Deste modo, para além da limpeza e manutenção de arruamentos exclusivamente pedonais, ficam as juntas de freguesia com outros arruamentos, onde têm a responsabilidade de efetuar tarefas de varredura, monda de bermas e limpeza de sarjetas”, lê-se no programa, apresentado esta terça-feira pela vereadora com o pelouro do Ambiente, Nádia Coelho.

A autarquia prevê também apresentar os resultados do estudo que teve início em maio de 2023 relacionado com o índice de limpeza urbana, que resulta de um examinar mensal da limpeza em 26 pontos urbanos pré-definidos através de uma avaliação ‘in loco’ dos resíduos existentes e respetiva quantidade.

Para além disso, ainda neste tema, Nádia Coelho referiu que a CMF vai acolher, entre 25 e 27 de setembro, o 6.º Encontro Nacional de Limpeza Urbana, um evento que contará com mais de 600 participantes e 40 oradores.

Por fim, o município irá aumentar o controlo do crescimento de ervas nas bermas das estradas, estando atualmente a ser inventariados alguns arruamentos que poderão ser cimentados, o que irá impedir o crescimento de ervas infestantes e facilitar a limpeza.

É de salientar que a CMF possui 131 trabalhadores na área da limpeza urbana. Os trabalhos de limpeza na cidade do Funchal decorrem diariamente entre as 7h00 e as 3h30, à exceção dos domingos e feriados, dias em que os trabalhos finalizam pelas 20h00.

Nádia Coelho percorreu, nesta ocasião, alguns dos resultados do ano passado em termos deste programa, entre eles a contratualização de quatro motoristas e 22 cantoneiros e aumento da frota num investimento superior a 1,4 milhões de euros, a monda em mais de 4.800 quilómetros de bermas, a realização de 23 campanhas de limpeza em 12 bairros sociais, a limpeza de 8 mil metros de linhas de água, a resolução de 88% dos pedidos e reclamações (de um total de 1.660), a limpeza de 20 terrenos camarários, e a recolha de 2.440 toneladas de resíduos em trabalhos de limpeza.