A informação geográfica e a geotecnologia são cada vez mais importantes “e cruciais” para a monitorização e gestão do território. Isso mesmo foi esta manhã vincado, pela presidente da Câmara Municipal do Funchal e pelo vereador do Urbanismo e do Ordenamento do Território na abertura da Semana da Informação Geográfica, organizada pela autarquia e que decorre no Colégio dos Jesuítas, com o tema ‘O Futuro da Informação Geográfica e as Novas Carreiras”.

Cristina Pedra sublinhou que o executivo está consciente da relevância das novas ferramentas e tem “uma visão estratégia para o futuro”. Nesse sentido, adiantou que a Câmara Municipal está a concretizar um investimento de 330 mil euros, “em diversas ferramentas para construirmos uma verdadeira plataforma de gestão territorial inteligente, que se chama FNC. Citylab”. A plataforma estará assente em fatores como internet das coisas, ‘bigdata’ e drones com sensores avançados, “fundamentais para se concretizar este objetivo”.

Explicando melhor o projeto, Cristina Pedra disse que, ao nível da internet das coisas, o sistema terá uma rede de sensores inteligentes espalhados pelo Funchal que vão recolher dados em tempo real de diversos aspetos do ambiente urbano. Já a ‘bigdata’ será a receção de “uma enorme quantidade de dados em tempo real”, a modelação espacial irá permitir simulações de diferentes cenários em 3D para o futuro da capital madeirense. “Tecnologias integradas na plataforma, alimentados pelos drones avançados que irão mapear o território com elevada precisão”.

A presidente do município referiu que “o Funchal está a criar um ambiente de inovação” que permitirá aos mais jovens, “que têm uma apetência natural” para as tecnologias, a estarem mais bem preparados para o futuro da cidade, atendendo a que serão estes que terão de desenvolver e gerir soluções inteligentes.

Cristina Pedra concluiu a sua intervenção, perante uma plateia com vários estudantes, afirmando que “estamos comprometidos com o futuro intergeracional”, destacando a plataforma online do Urbanismo do Funchal, que o vereador João Rodrigues conseguiu, com a sua equipa, desbloquear e concretizar, uma vez que o projeto estava parado no anterior executivo camarário.

De referir que este evento hoje realizado integra-se nas comemorações do 25º aniversário do GIS Day e, ao longo do dia, decorrem várias apresentações e mesas redondas, sendo que a intitulada ‘O futuro da Informação Geográfica e as Novas Carreiras” é moderada pelo diretor do JM-Madeira, Miguel Silva.