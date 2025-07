A Câmara Municipal do Funchal organizou, hoje, uma ação de sensibilização que visou promover a integração dos novos colaboradores da autarquia. Na ocasião, a vereadora Ana Bracamonte revelou que o município conta com 260 novos funcionários.

Ana Bracamonte expôs que, nos últimos três anos, entre janeiro de 2022 e outubro de 2024, “o Município do Funchal desenvolveu um conjunto robusto de Políticas de Valorização dos Recursos Humanos”, que tiveram, como principal objetivo, a criação “de condições de trabalho mais justas, seguras e estimulantes”.

Até novembro deste ano, terão entrado ao serviço dos munícipes, na Câmara Municipal do Funchal, “260 novos colaboradores de diferentes áreas, desde Assistentes Operacionais a Técnicos Superiores e de Informática, passando pela Fiscalização”.

Mais frisa a autarquia que “esta aposta no reforço das equipas foi acompanhada de um compromisso firme com a formação contínua”, já que foram promovidas “mais de 580 ações de formação, envolvendo mais de 2.700 formandos, com especial enfoque em competências técnicas, saúde e segurança no trabalho”.

De acordo com Ana Bracamonte, “nenhuma função pode ser bem desempenhada sem segurança”, razão pela qual o executivo do Funchal investiu, desde 2022, mais de 500 mil euros na aquisição de fardamentos e equipamentos de proteção individual (EPI). “Estes equipamentos não são acessórios. São ferramentas fundamentais para a prevenção de acidentes e proteção da vossa integridade física. Cada colaborador tem o dever de usar corretamente o seu EPI e de reportar qualquer avaria ou necessidade de substituição. A segurança é uma responsabilidade partilhada”, rematou.