A Câmara Municipal do Funchal foi homenageada, na segunda-feira, em Vila Franca de Xira, durante o VII Seminário Autarquia Solidária, com a distinção de “Autarquia Solidária”.

Este prémio reconhece o impacto das iniciativas da autarquia na promoção do bem-estar da comunidade, com especial atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade. O galardão insere-se num programa nacional que valoriza autarquias empenhadas em políticas inclusivas e solidárias.

Desde 2021, o Funchal integra a rede de “Autarquias Solidárias” e tem-se destacado com medidas como subsídios ao arrendamento, apoios à natalidade e á família, programas de formação e ocupação profissional e iniciativas de inclusão social para cidadãos desfavorecidos.

O Funchal também promove projetos educativos e assegura a comparticipação em medicamentos para famílias em situação de vulnerabilidade.

“Este reconhecimento reflete a visão do actual executivo municipal, que tem desenvolvido as suas políticas tendo em conta as reais necessidades da população, com uma aposta na prevenção e ainda o grande empenho dos colaboradores municipais, que desempenham um papel crucial no planeamento e implementação destes programas, sempre em proximidade com o munícipe e com as suas famílias”, refere a vereadora Helena Leal, com o pelouro do Social.

A cerimónia de entrega destacou igualmente o trabalho das autarquias, sublinhando o impacto das políticas públicas na construção de uma sociedade mais solidária e coesa.