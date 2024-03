No próximo dia 3 de abril, terá lugar, no Largo dos Varadouros, no Funchal, um evento de solidariedade e de apelo à paz na Palestina, no qual será reiterada a exigência de um urgente cessar-fogo e o cumprimento das deliberações da ONU para uma solução pacífica em Gaza.

Esta iniciativa, que principia às 19 horas, é promovida conjuntamente pela USAM - União de Sindicatos da Madeira, pelo Núcleo/Madeira do CPPC - Comité Português para a Paz e Cooperação, e pelo projeto “Ruído”.

Conforme informa uma nota enviada à redação, para além de uma dimensão simbólica, esta iniciativa “integra-se no vasto movimento internacional de solidariedade com o povo palestiniano, que experimenta uma situação extrema de sofrimento decorrente da guerra”.

Este é um evento público e aberto a todas as pessoas.