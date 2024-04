As viagens realizadas pelos residentes ao estrangeiro cresceram 21,5% em 2023, para 3,2 milhões, atingindo um máximo histórico no ano em que o total de viagens dos residentes alcançou 23,7 milhões (+4,6%), divulgou hoje o INE.

Segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), sobre a procura turística dos residentes em Portugal, Espanha (41,6%; +3,2 pontos percentuais), França (10,1%, -0,7 pontos) e Itália (6,9%, +0,2 pontos) mantiveram-se como os principais países de destino nas deslocações dos residentes ao estrangeiro.

Em 2023, as viagens nacionais aumentaram 2,4% e o alojamento particular gratuito aumentou a sua expressão, tendo-se mantido como principal meio de alojamento utilizado (61,3%, +0,2 pontos percentuais face a 2022).

A autoridade estatística observou que a duração média das viagens foi de 4,08 noites, face a 4,18 noites em 2022.

No último trimestre do ano passado, os residentes em Portugal realizaram 5,1 milhões de viagens, o que correspondeu a um crescimento homólogo de 2,9%, que compara com a subida de 0,7% no trimestre anterior.

As viagens em território nacional corresponderam a 86,7% das deslocações (4,5 milhões), tendo aumentado 1,5%.

Já as viagens com destino ao estrangeiro, no quarto trimestre, cresceram 12,9% (tinham subido 30,3% no trimestre anterior), totalizando 683.600 viagens, o que correspondeu a 13,3% do total.