Decorreu, hoje, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal, a entrega de mais 20 prémios, no âmbito da iniciativa municipal “+ Comércio Local, em resultado do terceiro e último sorteio que decorreu no passado dia 31 de maio, no Balcão do Investidor.

Conforme informou uma nota enviada à redação, foram entregues 20 vales, no valor unitário de 250 euros, que os contemplados podem utilizar nos estabelecimentos comerciais aderentes à iniciativa.

De assinalar que esta sessão contou com a presença de Cristina Pedra, de um representante da ACIF-CCIM, parceira desta iniciativa e dos representantes dos estabelecimentos comerciais cujos cupões foram selecionados.

O “+ Comércio Local” contou com a adesão de 276 estabelecimentos comerciais do município.

Na ocasião, além de salientar a importância e sucesso desta iniciativa, que irá prosseguir no próximo ano e que, desta vez, gerou um potencial de negócios de dois milhões e 600 mil euros, isto num total de 130 mil cupões entregues, a presidente da CMF destacou a entrada em funcionamento do cartão do munícipe, um projeto que agrega diversos serviços municipais, tais como pagamentos de espetáculos no Baltazar Dias e acessos à Frente MarFunchal , mas também um conjunto de descontos ligados a serviços e bens fornecidos por empresários (lojas, restauração, por exemplo), recorrendo até à realidade virtual.

Conforme explanou, este é um projeto realizado no âmbito do PRR, no valor de um milhão de euros e o cartão não terá custos para os aderentes.

Cristina Pedra apontou ainda que o objetivo é ter este cartão ativo já no próximo ano, sendo que as diversas funcionalidades também estarão disponíveis em versão app.

Quanto a este último sorteio, note-se que o foram 12 os estabelecimentos que tiveram cupões sorteados, localizados em quatro freguesias: Sé, São Martinho, Santa Maria Maior e Santa Luzia.

O Top 5 das áreas comerciais com maior expressão é liderado pelo setor de pronto-a-vestir e acessórios, com 44.600 cupões entregues. De seguida, o comércio de produtos alimentares entregou 14.850 cupões, tendo o setor da óptica distribuído cerca de 14.700 cupões. As sapatarias entregaram 11.950 cupões e as farmácias contribuíram com 11.900 cupões.

A iniciativa terminou no passado dia 31 de maio, tendo sido entregues o total de 128.650 cupões.

Verificou-se um potencial de ganhos superior a 2,5 milhões de euros, sendo gerado um valor superior a 2,1 milhões de euros, com base nos “cupões” devolvidos.

Ao todo, os três sorteios premiaram 60 vales de 250€, totalizando o montante global de 15.000,00€.

Esta iniciativa decorreu entre os dias 1 de fevereiro e 31 de maio de 2024 e consistiu na atribuição, ao consumidor, de um cupão por cada 20€ de compras. Os prémios daí resultantes foram materializados em vales de compra, para uso exclusivo nas lojas aderentes à iniciativa.