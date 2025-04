A Câmara Municipal do Funchal (CMF) investiu um total de 47.614 euros na aquisição de novos equipamentos de elevação para as oficinas da Divisão de Gestão de Frota (DGF), situadas nos Viveiros. O objetivo é melhorar as condições de trabalho, segurança e higiene dos profissionais afetos a este serviço.

A presidente da autarquia, Cristina Pedra, acompanhada pelo vice-presidente Bruno Pereira, visitou, recentemente, as instalações para acompanhar de perto o funcionamento dos novos equipamentos e reforçar a importância deste investimento na valorização dos serviços municipais.

Entre os equipamentos adquiridos, destacam-se: quatro unidades de colunas de elevação para viaturas pesadas, com capacidade de 8,5 toneladas, que podem operar individualmente ou em conjuntos de duas, três ou quatro colunas; dois elevadores de duas colunas com braços telescópicos assimétricos, com capacidade mínima de 3,5 toneladas; oito cavaletes metálicos para suporte de viaturas, com capacidade de 12 toneladas cada; e a substituição do sistema de baldeação do elevador existente na oficina de ligeiros, com capacidade de carga de 6 toneladas.

O fornecimento inclui a certificação e manutenção preventiva de todos os equipamentos, bem como a verificação funcional obrigatória por um período de três anos, garantindo não apenas o correto funcionamento das máquinas, mas também a conformidade com as normas de segurança em vigor.

O investimento da autarquia do Funchal representa um reforço significativo na modernização das infraestruturas municipais, promovendo a eficiência dos serviços internos e assegurando melhores condições de trabalho para os profissionais responsáveis pela manutenção da frota automóvel municipal.