A Câmara Municipal do Funchal dará início ao processo de recuperação do busto de João dos Reis Gomes, localizado no Jardim Municipal, e inaugurado no dia 29 de abril de 1956. Esta intervenção insere-se no projeto municipal de valorização e preservação da estatuária urbana, reforçando o compromisso da autarquia na salvaguarda do património cultural e artístico que marca a identidade e memória coletiva do Funchal.

Desde que este executivo tomou posse, esta será a sexta intervenção na estatuária da cidade, refletindo um compromisso contínuo com a conservação e dinamização do património cultural do Funchal. A recuperação do busto de João dos Reis Gomes é mais um passo na preservação da riqueza histórica e artística do concelho, garantindo que as gerações futuras possam continuar a reconhecer e a valorizar as personalidades que moldaram a identidade madeirense.