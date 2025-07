Foram hoje inaugurados, dois novos espaços de convívio e apoio social para a comunidade local no complexo habitacional do Palheiro Ferreiro. A inauguração contou com a presença de Cristina Pedra, presidente da Câmara do Funchal, que se fez acompanhar de Helena Leal, vereadora com o pelouro social, e de José Luís Nunes, presidente da Assembleia Municipal.

Com o objetivo de apoiar cerca de 30 famílias residentes nos conjuntos habitacionais do Palheiro Ferreiro e do Canto do Muro, previamente identificadas pelo Departamento de Gestão Social da SocioHabita Funchal (SHF), a criação da Mercearia Social resulta de um protocolo celebrado entre a SHF e o Banco Alimentar Contra a Fome - Madeira, com o apoio da Câmara Municipal do Funchal, num investimento total de 20,5 mil euros.

Este valor engloba as obras de remodelação do espaço, levadas a cabo pelo Departamento de Mobilidade, Infraestruturas e Equipamentos da CMF, no valor de cerca de 9 mil euros, bem como a aquisição de equipamento, pela SHF, no valor de aproximadamente 11 mil euros, revelou a autarquia em comunicado.

Durante a inauguração, a vereadora com o pelouro social, Helena Leal, sublinhou que este espaço será gerido por técnicos da SHF, responsáveis pela triagem e entrega dos alimentos às famílias, surgindo “como uma nova dinâmica, com maior dignidade, para que as pessoas que já recebiam os bens alimentares nos cabazes possam agora vir aqui e levar aquilo de que necessitam, de acordo com as suas necessidades e de forma regulada.” Ao que acrescenta que “o objetivo será garantir que as pessoas levam aquilo que corresponde às suas reais necessidades.” Os alimentos e cabazes serão fornecidos mensalmente pelo Banco Alimentar do Funchal.

Para além da componente prática, a autarca destacou que o espaço pretende, de igual forma, fomentar valores cívicos e morais, através de um trabalho psicoeducativo, com vista à criação de um sentido de comunidade e de valorização do coletivo entre os residentes. Assim, o espaço incluirá uma “dinâmica envolvente para os moradores”, que poderão partilhar na Mercearia, alguns dos produtos cultivados nas hortas sociais, promovendo “a reciprocidade” e a “troca direta”.

Para além da Mercearia Social, o café “Entre Vizinhos” funcionará como um importante espaço de convívio para combater o isolamento social, estando aberto todos os dias da semana com a colaboração das famílias residentes do Complexo Habitacional.

Por fim, a edil reforçou ainda a parceria com o Departamento da Educação da CMF, que dinamizará sessões de sensibilização alimentar e showcookings no âmbito da Estratégia Alimentar “Semear”.

“O nosso objetivo é replicar projetos como este noutros contextos, dada a sua importância para os complexos habitacionais”, concluiu Helena Leal.