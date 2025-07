Bom dia!

Acabaram as resistências do PSD Machico a uma coligação com o CDS para as autárquicas de 12 de outubro. A notícia do JM de ontem, dando conta da intenção de dispensar os centristas, causou agitação nos dois partidos e levou a Rua dos Netos a pôr fim às dúvidas. As alianças de há quatro anos são para manter.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca o socorro. Metade da ação do SANAS acontece no Cais do Sardinha. As tripulações da Associação Madeirense para Socorro no Mar têm tido mais trabalho ao longo deste ano. Só até junho, ocorreram mais de 70 missões e das três dezenas realizadas no mar, mais de metade foi no Cais do Sardinha.

Neste âmbito, saiba também que Escola Gonçalves Zarco promove curso de bombeiro. Formação inédita no País junta professores e Proteção Civil.

Saiba ainda que no Funchal aumentam as crianças e jovens em risco e que a Madeira recebe nova distinção. Prémios Marketeer atribuídos pelo terceiro ano consecutivo.

a mobilidade. Carlos Pereira questiona Lisboa sobre alternativas.

