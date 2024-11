A Câmara Municipal do Funchal (CMF), informa que irá proceder amanhã, no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho, à entrega de Bolsas de Mérito e Valor a 15 jovens do Município do Funchal.

São destinadas a jovens que concluíram há menos de 3 anos o ciclo de estudos no Ensino Superior, qualquer grau, com média igual ou superior a 15 valores.

A cerimónia contará com a presença da presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra e da vereadora com o pelouro da Educação, Helena Leal.

“As 15 bolsas atribuídas representam a importância de 2000 euros cada. Trata-se de uma medida inovadora implementada, neste ano, pelo atual executivo Municipal e que tem como objetivo não só premiar os jovens (com idade igual ou inferior a 35 anos) que demonstram um bom desempenho académico, mas também avaliar os valores do aluno, tais como a resiliência, comunicação, participação ativa na comunidade, entre outros. Essa avaliação é feita por um júri composto por elementos da área da Psicologia e da Educação”, enquadra documento enviado à imprensa.