A TAP Air Portugal já iniciou a sua nova rota doméstica, ligando diretamente Faro ao Funchal com dois voos por semana. A operação arrancou no dia 2 de junho e estará ativa até 11 de setembro, reforçando a conetividade entre duas das regiões turísticas mais emblemáticas de Portugal: o Algarve e a Madeira.

Os voos realizam-se às segundas e quintas-feiras. Às segundas-feiras, a partida do Funchal acontece às 20h50, com regresso de Faro às 23h15. Às quintas-feiras, os voos partem do Funchal às 6h10 e de Faro às 8h35.

A nova ligação é assegurada por aeronaves Embraer 190, com capacidade para 106 passageiros. No total, estão programadas 30 frequências, correspondentes a uma oferta de 3180 lugares em cada sentido.

Esta nova rota insere-se na estratégia da TAP de reforçar a mobilidade dentro do território nacional, proporcionando maior comodidade aos passageiros e incentivando o turismo interno. “Ao unir o Algarve e a Madeira por via aérea de forma direta, a Companhia contribui para a diversificação da oferta turística e para o desenvolvimento económico regional”, refere nota de imprensa da TAP.