A Câmara Municipal do Funchal foi distinguida como ‘Autarquia Solidária’, galardão atribuído no âmbito do Seminário Nacional dos Municípios Amigos do Desporto, que decorreu esta semana.

De acordo com o município, esta distinção, atribuída pela plataforma Cidade Social, “reconhece o trabalho contínuo e estruturado desenvolvido pelo Funchal no domínio da intervenção social”, sendo esta a quarta vez consecutiva que o concelho recebe este reconhecimento, desde 2021.

O galardão reforça, aos olhos da autarquia, a aposta estratégica do presente executivo municipal na promoção da inclusão, na proteção das populações mais vulneráveis e na implementação de políticas públicas que colocam as pessoas no centro da ação autárquica.

“Com uma forte componente de proximidade e inovação social, o município do Funchal tem vindo a ampliar e adaptar os seus programas de apoio, respondendo às novas realidades sociais e económicas, com especial enfoque na habitação, saúde, família, natalidade, educação e formação”, frisa a Câmara Municipal, em comunicado, reafirmando o seu compromisso em continuar a construir uma cidade “mais coesa, justa e solidária, onde nenhuma pessoa é deixada para trás”, afirma a vereadora Helena Leal, que tutela a área social.