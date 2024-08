Helena Leal, vereadora da Câmara Municipal do Funchal que tem, entre outros, os pelouros da Educação e Juventude, acompanhou ontem algumas das atividades que a autarquia realizou para os jovens, no âmbito do Dia Internacional da Juventude.

Para celebrar esta data, a autarquia disponibilizou aos jovens do Funchal um programa de dois dias – no domingo e na segunda – com um conjunto de atividades e experiências, gratuitas, de âmbito lúdico, desportivo e aquáticos, que visaram fomentar a prática de hábitos de vida saudáveis.