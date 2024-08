A Câmara Municipal do Funchal anunciou que vai ser comemorado o Dia Internacional da Juventude 2024 através de uma série de iniciativas desenvolvidas pelo Departamento de Juventude e Desporto da autarquia.

“Deste modo, a CMF disponibiliza aos jovens do Funchal dois dias repletos de experiências divertidas, de âmbito lúdico, desportivo e aquático, que decorrem de forma gratuita para a prática de hábitos de vida saudáveis e sustentáveis, para comemorar o Dia Internacional da Juventude”, que se assinala a 12 de agosto de 2024.

A autarquia revela que a comemoração deste Dia Internacional da Juventude irá proporcionar diversas atividades aquáticas e atividades radicais – como o slide e escalada, durante os dias 11 e 12 de agosto, entre as 16h e as 19h, no Lido Poente. Para culminar as atividades, no dia 12 de agosto, entre as 19h e as 21h haverá um ‘sunset’ com DJ.

“Trata-se de uma oportunidade de trabalhar várias temáticas junto dos jovens, ligadas a experiências lúdicas e radicais e de experienciar hábitos de vida saudáveis e sustentáveis e de forma gratuita”, adianta a Câmara do Funchal, que acrescenta que o objetivo é “chamar a atenção para a importância dos jovens na construção de uma sociedade mais próspera, como também proporcionar momentos de lazer e diversão, associados à prática desportiva e à adoção de estilos de vida mais saudáveis e seguros, sensibilizando para a prevenção de comportamentos de risco, conforme refere a vereadora com o pelouro de Juventude, Helena Leal”.

“Este evento enquadra-se na linha estratégica de ação municipal de aposta na área da Juventude e na Estratégia Municipal para a Juventude do Funchal – o Plano Municipal de Juventude, procurando abranger os diversos Objetivos da Juventude do Funchal – FunGOALS – tal como a Melhoria da Qualidade de Vida dos Jovens Munícipes, o desenvolvimento de uma Cidadania Ativa e Participativa, a Cultura e Lazer para todos, como também a aposta na máxima de Cidade Verde e Sustentável, uma vez que promove a utilização dos seus Espaços Verdes, Praias Municipais, e zonas de convívio e lazer, descentralizando também o evento. Pretendemos a valorização da Atividade Física e das atividades aquáticas e radicais, e a criação de mais oportunidades neste âmbito para a Juventude”, realça ainda.