“O Município do Funchal celebra, em 2025, o Dia Mundial da Árvore e o Dia Internacional da Floresta com uma semana repleta de atividades no Parque Ecológico do Funchal, arrancando no dia 17 de março, na próxima segunda e culminando no dia 21 de março, sexta”, explica nota da autarquia endereçada à imprensa.

“A iniciativa tem como objetivo promover a consciencialização ambiental e proporcionar momentos de lazer e aprendizagem em contacto direto com a natureza, dirigidos a todas as idades.

Este ano, será dada especial atenção ao Patagarro, uma ave marinha com estatuto vulnerável nas Ilhas Canárias e na Madeira, uma vez que está em curso um projeto ao nível da Macaronésia, no qual o município é o coordenador.

Esta espécie nidifica em áreas com vegetação nativa no interior dos vales, sendo fundamental aumentar o conhecimento para desenhar um plano de ação eficaz para a sua conservação.

Durante esta semana, estão programadas diversas atividades lúdicas e pedagógicas que permitirão aos participantes conhecer melhor o património natural do Funchal. Entre as dinâmicas previstas, destacam-se oficinas de laboratório, estações didáticas, percursos pedestres e a plantação de espécies nativas.

Espera-se aproximadamente 700 participantes, incluindo alunos de diversas escolas e instituições.

A Semana da Árvore 2025 promete ser uma oportunidade única para todos os participantes se envolverem na preservação ambiental e aprofundarem o conhecimento sobre a riqueza do património natural”, é elaborado.