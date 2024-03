Funchal celebra 50.⁰ aniversário do 25 de abril com programa diversificado

Decorreu esta segunda-feira a apresentacão do programa comemorativo do 50.⁰ aniversário da Revolução do 25 de Abril, dinamizado pela Câmara Municipal do Funchal.

O programa, que se desenrola até maio, será vasto e diversificado, estando previstas mais de uma dezena de iniciativas, designadamente concertos, conferências, bailado, artes de rua, exposições, desporto, entre outros.

A coordenação do programa está a cargo do capitão de Abril e historiador Francisco Faria Paulino, antigo coronel da Força Aérea Portuguesa.

Na conferência de apresentação, que teve lugar no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, a presidente da Câmara Municipal, Cristina Pedra, apelou a participacão dos cidadãos para “que se preserve a memória”.

O programa poderá ser consultado no seguinte site: 25deabril.funchal.pt