O presidente do Governo Regional está de visita na manhã deste sábado a mais um investimento delineado pelo seu Executivo no concelho de Câmara de Lobos.

Desta vez, o objeto da deslocação de Miguel Albuquerque é o novo campo de futebol de formação do Ribeiro Real, em Câmara de Lobos.

A empreitada iniciou-se em janeiro de 2023, tendo sido concluída em cerca de 16 meses. A obra representou um investimento de 6,5 milhões de euros do Governo Regional da Madeira.

O recinto desportivo está implementado num terreno com cerca de 14 mil metros quadrados, estando o campo de futebol dotada de relva sintética, possuindo as medidas regulamentares para receber jogos oficiais: 90,00x55,00 metros.

Complementado com uma pequena bancada, para 57 pessoas, o novo campo de futebol de Câmara de Lobos está, naturalmente, apetrechado com os respetivos balneários, num edifício que foi construído para albergar ainda instalações para cinco associações desportivas, um café/bar, posto médico, instalações sanitárias e gabinetes de gestão do recinto.

No espaço circundante, foram criados estacionamentos públicos, zonas de passeios e melhorias ainda nos acessos.