Quase 4 mil pessoas ‘visitam’ Porto do Funchal este sábado

Em dia de estreia, o Porto do Funchal acolhe quase 4 mil pessoas, entre tripulantes e passageiros, que seguem a bordo de dois navios.

Quanto ao transatlântico ‘Marella Voyager’, que chegou esta manhã, realce-se que este navio já havia passado na Região, mas com outro nome: ‘Mein Schiff Herz’.

No entanto, tendo uma nova designação, este navio foi palco da habitual cerimónia de boas-vindas e troca de placas, para assinalar a sua estreia.

O comandante Stephen James, do Reino Unido, recebeu representantes da APRAM, S.A., da Capitania, da GNR, da Alfandega, do agente do navio na região e do Clube de Entusiastas de Navios.

Destaque-se que este navio veio de Ponta Delgada, com 1.764 passageiros e 810 tripulantes, que ficam 10 horas na Madeira, saindo às 17h00 com destino ao sul de Espanha, cumprindo o itinerário deste cruzeiro de 17 noites que se iniciou em Bridgetown, com escalas em St. Lucia, St. Kitts, Antígua, Horta, Ponta Delgada, agora, no Funchal, seguindo-se Málaga e Palma de Maiorca, onde termina a viagem no próximo dia 1 de maio.

Conforme informa a APRAM, este cruzeiro vai ficar posicionado em Palma de Maiorca nos próximos meses, com saídas deste porto para vários cruzeiros no Mediterrâneo.Em novembro volta à Madeira, na viagem de reposicionamento para as Caraíbas.

Entretanto, em porto continua o ‘Bolette’ que está a fazer um périplo pelos portos portugueses, com saída e chegada a Liverpool.

Já esteve nos portos açorianos da Praia da Vitória e de Ponta Delgada, tendo-se seguido o Funchal, esperando-o depois Lisboa e Porto.

Chegou na manhã de ontem, com 1.064 passageiros e 621 tripulantes, que deixam o Funchal pelas 19h00, com destino a Lisboa, após uma escala de 35 horas.