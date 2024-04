É pelas crianças mais desfavorecidas que o Star Riders Portugal, apoiado pela delegação da Madeira, organiza o evento de solidariedade ‘EGG RUN’, que se realiza na Região este domingo.

No âmbito desta iniciativa, conforme informa uma nota enviada à redação, decorre até sábado às 18 horas, uma recolha de material escolar, produtos alimentares e de higiene, de roupa e de calçado para as crianças, sendo que estes donativos podem ser entregues nas instalações da Associação de Motociclismo da Madeira, na Rua do Brasil, nº 66, na Nazaré, ou diretamente no Abrigo da Nossa Senhora de Fátima, no Caminho do Poço Barral, em frente da antiga AKI.

Já no domingo, o grande dia principia com uma concentração dos motards às 9 horas nos Barreiros, com saída prevista pelas 09h30 até ao Abrigo da Nossa Senhora de Fátima, seguindo-se a cerimónia de entrega de donativos à instituição.

No programa sucede-se, às 10h30, um passeio motard com as crianças, sendo um ‘baptismo Motard’ para algumas crianças e jovens adolescentes, já que para muito é a primeira experiência a andar de mota. Está prevista uma paragem no Pico da Torre, para apreciar a beleza da baía de Câmara de Lobos, e no Miradouro da Boca dos Namorados, onde os Star Riders proporcionaram um passeio também de jipe 4x4. Este ano, também haverá o cabeleireiro/barbeiro conhecido Daniel, para quem quiser cortar o cabelo.

Segue-se um momento de convívio, partilha e almoço com a tradicional espetada. O evento culminará com um passeio e uma ida aos gelados.

A nível nacional, anualmente os Star Riders Portugal escolhem uma localidade onde na altura da Páscoa, os seus associados entregam às crianças doces, brinquedos e outras lembranças recolhidas por todo o país.

O clube existe desde 2006 e nesse mesmo ano este projeto foi criado. “Logo se apercebeu que havia muito por onde crescer. As previsões confirmam-se e o EGG RUN já é um acontecimento importante e respeitado pela comunidade motard”, adita a sub-delegada da Madeira, Andreia Caetano, que procura apoio e parceria com diversas entidades para poder proporcionar o melhor às crianças neste evento.

Na Madeira, os Star Riders apoiam anualmente o ANSF Abrigo da Nossa Senhora de Fátima desde 2016, contando com a preciosa colaboração de outros motards, amigos e simpatizantes.