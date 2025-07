O cabeça de lista do Chega à Câmara Municipal do Funchal defende mais agentes da PSP e rejeita criação de Polícia Municipal.

Luís Filipe Santos considera que “a criação de uma Polícia Municipal não responde às verdadeiras necessidades de segurança da cidade” e defende que “a solução passa pelo reforço efetivo dos meios humanos da Polícia de Segurança Pública (PSP) no Funchal e em toda a Região Autónoma da Madeira”.

Em comunicado, o candidato lembra que o deputado Francisco Gomes, denunciou recentemente na Assembleia da República que a Direção Nacional da PSP atribui menos agentes à Madeira do que aos Açores, penalizando de forma injustificada os madeirenses.

De acordo com a mesma fonte, “a situação agravou-se com a recente criação da nova Unidade Orgânica de Estrangeiros e Fronteiras da PSP, que obriga à deslocação de agentes para os aeroportos da Madeira, sem qualquer reforço correspondente no número de efetivos”.

“A Direção Nacional da PSP continua a atribuir apenas quatro novos agentes por ano à Madeira — o mesmo número de há cinco décadas — apesar do crescimento das exigências operacionais e da complexidade das funções policiais. A Divisão da PSP do Funchal é a mais prejudicada por esta falta de reforço, num momento em que a população demonstra crescente preocupação com a segurança na cidade”, refere o comunicado.

Luís Filipe Santos declara que “não é com polícias administrativas que se combate o crime ou se garante a tranquilidade dos cidadãos. É com mais agentes da PSP nas ruas do Funchal”.