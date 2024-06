A Câmara Municipal do Funchal realizou hoje uma ação de sensibilização junto dos munícipes no sentido de aderirem à fatura eletrónica, contribuindo assim para as boas práticas ambientais e para a sustentabilidade do planeta.

A iniciativa contou com a participação da vereadora com o pelouro do Ambiente, Nádia Coelho, que explicou as vantagens de adesão, dizendo-lhes que a faturação eletrónica, além da sua componente de sustentabilidade ambiental (desmaterialização/descarbonização da fatura), apresenta diversas vantagens para o consumidor, nomeadamente uma receção mais rápida das faturas e menor risco de extravio ou atraso na entrega.

Adicionalmente, falou-lhes da a adesão à plataforma CMFonline, que permite aceder a um leque alargado de serviços municipais, nomeadamente, águas, ambiente, trânsito, transporte e apoios sociais.

Na área das águas, para além da fatura eletrónica, é possível aceder às faturas em formato pdf, consultar referências multibanco, solicitar um novo contrato de fornecimento ou cancelar um existente, aderir ao débito direto ou solicitar mudança de IBAN, atualizar o seu email e comunicar leituras de contador.

De acordo com um comunicado da autarquia, no âmbito desta sensibilização, está a ser enviado um email a explicar aos munícipes que a adesão ao serviço eletrónico “é a certeza que os consumidores recebem a fatura atempadamente e sem extravios”.

Aproveitando que está a decorrer a Semana do Ambiente da Câmara Municipal do Funchal, na Praça do Município, e que hoje é o dia dedicado à água, as Águas do Funchal lembram que a adesão pode ser online ( https://www.funchal.pt/adesao-a-fatura-eletronica/ ) ou presencialmente, no Quiosque das Águas na Praça do Município.