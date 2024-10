Considerando toda a estratégia e o reforço da disponibilidade de atendimento e proximidade aos munícipes, a Câmara Municipal do Funchal não deixou passar em claro o Dia Nacional da Desburocratização, que todos os anos se assinala na última 5.ª feira de outubro, hoje, portanto, e que foi criado, em 1990, com o intuito de promover iniciativas concretas no sentido da facilitação de formalidades e simplificação de procedimentos aos cidadãos.

Este ano, a data foi assinalada com o reforço da formação interna dos colaboradores do CIGMA – Centro Integrado de Gestão Municipal Autónoma em áreas fundamentais que abrangem os diferentes campos de atuação deste centro de comando, nomeadamente ao nível da Excelência no Atendimento Telefónico, Gestão de Conflitos, Cibersegurança e Comunicação Escrita Digital com os Munícipes, tendo marcado presença o vice-presidente da CMF, Bruno Pereira.

As ações de formação agora decorridas serão complementadas em breve com outras, em áreas mais específicas associadas à estratégia de smart city do município, como a Inovação em Territórios Inteligentes ou a Analítica de Dados, num total de mais de 120 horas de formação.

Sendo um desígnio da autarquia, esta estratégia de valorização dos recursos humanos está em linha com as importantes conquistas do CIGMA ao longo deste ano: em abril os serviços assegurados pelo centro de comando granjearam a importante certificação do Selo de Qualidade da APCC - Associação Portuguesa de Contact Centers, sendo a única do País com este grau.

O trabalho desenvolvido foi também reconhecido a nível nacional com um prémio nos APCC Best Awards 2024, categoria “Serviços” (sendo também a única autarquia a nível nacional com o galardão e a única dos premiados cuja operação não é assegurada por outsourcers, sendo garantida na totalidade por colaboradores do município). Mais recentemente, no âmbito da estratégia associada aos territórios inteligentes, o CIGMA foi premiado com a menção honrosa do Prémio Smart Cities – António Almeida Henriques 2024, na categoria “Transformação Digital”.

A par destas importantes ações internas, o CIGMA mantém o seu programa de literacia em competências digitais dirigido a vários públicos, de diferentes faixas etárias, onde se pretende que acompanhem de perto a transformação digital em curso na autarquia e na cidade.

A visita inclui uma passagem pelo centro de operações, onde os participantes podem explorar as ferramentas tecnológicas utilizadas no dia a dia da gestão da cidade, desde a monitorização de serviços essenciais, tais como gestão de recursos urbanos e ocorrências na cidade, até à promoção da interação entre os cidadãos e os serviços municipais digitais. Até à data têm sido feitas ações com grupos de jovens de diferentes origens e, para breve, estão já agendadas visitas com os ginásios municipais.

Desde a sua criação, o CIGMA tem demonstrado um compromisso com a transformação digital, facilitando que 80% das interações diárias dos munícipes com a autarquia sejam realizadas de forma não presencial.

Em 2023, a autarquia registou cerca de 100.000 chamadas, com um elevado nível de satisfação dos utilizadores, sendo a única autarquia da RAM a assegurar um horário alargado 08h-22h a funcionar todos os dias da semana.

Recorde-se que o CIGMA conjuga este serviço telefónico com a gestão de todas as plataformas digitais – CMFOnline (com quase 20.000 munícipes registados atualmente e com acessos às suas interações com a autarquia), Funchal Alerta, Infomobilidade, etc., sendo hoje possível aos munícipes tratar de vários assuntos em horários alargados, estejam onde estiverem e a partir de qualquer dispositivo fixo ou móvel.