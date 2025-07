A Câmara Municipal do Funchal (CMF) vai aprovar, amanhã, quinta-feira, 31 de julho, na reunião de Câmara, um apoio financeiro no valor total de 46.830 euros destinado a 1.010 alunos do ensino básico, no âmbito do Programa de Atribuição de Manuais e Material Escolar para o ano letivo 2025/2026.

O apoio é dirigido aos alunos dos 1º, 2º e 3º ciclos do Ensino Básico residentes no Funchal há mais de 1 ano e que estejam simultaneamente matriculados em escolas do Município. A medida enquadra-se nos princípios das Cidades Educadoras, procurando combater diferentes formas de discriminação e assegurar que todos os alunos disponham do material necessário ao seu percurso escolar.

As candidaturas estão abertas desde 2 de julho e decorrem até 31 de outubro. Os encarregados de educação interessados em candidatar-se ao Programa de Atribuição de Manuais e Material Escolar para o ano letivo 2025/2026 podem fazê-lo através da plataforma em https://cmfonline.funchal.pt

O apoio será concedido em forma de Vale Educação, no valor de 30€, 60€, 50€ ou 100€, de acordo com o enquadramento da candidatura, através do Cartão do Munícipe, que poderá ser utilizado nos estabelecimentos aderentes até 30 de novembro de 2025.