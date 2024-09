Estará pela primeira vez na Madeira a CEO e enfermeira especialista da SOSMamã, Andreia Amaral, para ministrar juntamente com a equipa da Madeira, uma formação destinada aos casais que, em breve, serão pais.

A formação sob o tema: ‘Cuidados ao Bebé: Preparar o Pós-Parto’’, decorrerá no dia 19 de outubro, das 10h00 às 13h00 no CRESCER - Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil.

Segundo a organização, esta atividade tem como objetivos a preparação do casal para os primeiros dias na maternidade, como alimentar o bebé, abordando o comportamento típico e atípico. Como também serão dadas ao casal conhecimentos de técnicos de primeiros socorros ao bebé e ajudar os pais a compreenderem sinais de desconforto e de dor.

“O grande objetivo é minimizar as ansiedades inerentes ao nascimento do bebé e dotar os pais de ferramentas para compreender melhor o bebé que vai nascer”, refere, acrescentando que “o grande propósito do SOSMamã, é ajudar e acompanhar as famílias na vivência mais tranquila da parentalidade, perante as mais variadas situações inesperadas do percurso de vida dos mais pequenos. Ambicionamos ser a ponte dos serviços de saúde, das creches e demais serviços infantis com a comunidade no que diz respeito ao cuidado de saúde infantil, garantindo que ninguém está sozinho. A prestação de cuidados de saúde SOSMAMÃ assenta nos pilares do humanismo, respeito pelo próximo e entreajuda, em que tudo é pensado e planeado com o máximo detalhe para que, da casa do cliente aos espaços de formação, todos sintam o profissionalismo que nos caracteriza. E foi por estas características que o CRESCER junta-se ao SOSMamã na Madeira, e aumenta a sua equipa e serviços com esta parceria. O grande objetivo é sem dúvida fazer a diferença!”, remata.

Inscrições neste link ou diretamente no CRESCER!