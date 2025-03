131 casais já beneficiaram da isenção de IMI proporcionada pelo executivo do Funchal.

Entre as deliberações desta quinta-feira, 13 de março, saídas da reunião da Câmara Municipal do Funchal (CMF), há a destacar a “aprovação de isenção de IMI pela aquisição da habitação própria permanente de dois casais jovens”, o que se enquadra “dentro do nosso regulamento de benefícios fiscais e também indico que hoje chegámos a 131 jovens casais que foram alvo deste benefício fiscal por parte da Câmara”, reiterou a presidente Cristina Pedra.

“São casais que já adquiriram a sua habitação própria permanente ou em moradia, ou em fração, em apartamento, e cujo valor patrimonial tributário já chega a 13 milhões de euros”, referiu na mesma ocasião.

A autarca frisou, por fim, que as câmaras de vídeo-vigilância, que estão já a ser instaladas no município de Funchal em diversas artérias, conforme previsto, terão o processo de instalação concluído em maio deste ano.